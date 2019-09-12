  • Два человека попали под колеса подмосковной электрички. Один из них погиб

    12 сентября 2019, 10:25

    Александра Ломейко

    Двоих мужчин сбил электропоезд на станции Ленинская в Подмосковье. Они пытались залезть на платформу и попали под проходящую электричку. Один человек скончался на месте.

    Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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    «Организована доследственная проверка по факту травмирования двух мужчин на Павелецком направлении Московской железной дороги», — уточнили в ведомстве.

    Следователям удалось выяснить, что вечером 11 сентября мужчин сбила электричка, ехавшая из Москвы в Ожерелье.

    От полученных травм скончался уроженец Подмосковья 1993 года рождения. Второго пострадавшего госпитализировали.

    СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности на транспорте.