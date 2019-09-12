Два человека попали под колеса подмосковной электрички. Один из них погиб
Двоих мужчин сбил электропоезд на станции Ленинская в Подмосковье. Они пытались залезть на платформу и попали под проходящую электричку. Один человек скончался на месте.
Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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«Организована доследственная проверка по факту травмирования двух мужчин на Павелецком направлении Московской железной дороги», — уточнили в ведомстве.
Следователям удалось выяснить, что вечером 11 сентября мужчин сбила электричка, ехавшая из Москвы в Ожерелье.
От полученных травм скончался уроженец Подмосковья 1993 года рождения. Второго пострадавшего госпитализировали.
СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности на транспорте.