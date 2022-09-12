Два человека попали под колеса иномарки в Новосибирске | 360°

Происшествия 12 сентября 2022, 16:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Два человека попали под колеса иномарки в Новосибирске

Читать 360tv в

ДТП с участием автомобиля марки Chery Tiggo произошло ночью 12 сентября на Красном проспекте возле дома № 67 в Новосибирске. Об этом рассказал «Царьград».

В Госавтоинспекции города уточнили, что водитель иномарки ехал со стороны улицы Достоевского в сторону улицы Гоголя и сбил двух человек на пешеходном переходе. После случившегося водитель скрылся с места происшествия.

Реклама

В аварии пострадали девушка 2003 года рождения и молодой человек 2001 года рождения. Их доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Реклама

Сотрудники ГИБДД уже вычислили виновника аварии. Он задержан.

0 0 0 0 0 0