Два человека попали под колеса иномарки в Новосибирске | 360°

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Два человека попали под колеса иномарки в Новосибирске

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ДТП с участием автомобиля марки Chery Tiggo произошло ночью 12 сентября на Красном проспекте возле дома № 67 в Новосибирске. Об этом рассказал «Царьград».

В Госавтоинспекции города уточнили, что водитель иномарки ехал со стороны улицы Достоевского в сторону улицы Гоголя и сбил двух человек на пешеходном переходе. После случившегося водитель скрылся с места происшествия.

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В аварии пострадали девушка 2003 года рождения и молодой человек 2001 года рождения. Их доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

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Сотрудники ГИБДД уже вычислили виновника аварии. Он задержан.

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