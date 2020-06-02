Два человека получили травмы во время перестрелки на рынке в Одессе

Инцидент произошел 2 июня. Неизвестные мужчины в масках напали на сотрудников магазина тканей, который расположен в торговой зоне рынка. Нападение было совершено с пистолетами. Злоумышленники выстрели несколько раз и попали в людей. После этого преступники скрылись.