02 июня 2020, 14:41
Два человека получили травмы во время перестрелки на рынке в Одессе
На рынке в Одессе произошла стрельба. В результате два человека получили травмы, им пришлось вызывать скорую помощь. Об этом сообщило ИА Nation News.
Инцидент произошел 2 июня. Неизвестные мужчины в масках напали на сотрудников магазина тканей, который расположен в торговой зоне рынка. Нападение было совершено с пистолетами. Злоумышленники выстрели несколько раз и попали в людей. После этого преступники скрылись.