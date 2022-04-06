Два человека получили травмы во время ДТП в Кузбассе

ДТП произошло в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. В результате два человека получили травмы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Суворова. Там на встречной полосе столкнулись автобус и ВАЗ-21100.

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пассажир и водитель автомобиля ВАЗ-21100. В пассажирском транспорте находилось около 20 пассажиров. Никто из них не пострадал», — рассказали в ведомстве.