Происшествия 01 декабря 2022, 19:46 Два человека получили травмы в массовой аварии в Ижевске

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Три легковые машины врезались в Ижевске. Два человека пострадали, уточнило издание IZHLIFE со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Виновником аварии стал водитель Renault Logan, который вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Hyundai Solaris, который тоже отлетел на соседнюю полосу и врезался в еще один Hyundai Solaris.

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Водитель и пассажирка последнего пострадали. Правоохранители проводят расследование происшествия.

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