Происшествия 11 августа 2023, 14:46 Два человека получили травмы в ДТП в Удмуртии

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Авария с участием автомобиля «ВАЗ-2114» произошла накануне на 317-м километре участка федеральной трассы в Дебесском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по региону.

По данным ведомства, нетрезвый мужчина за рулем отечественного авто не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП машина перевернулась.

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Медики доставили в больницу водителя и 17-летнего пассажира. Оба юноши не были пристегнуты ремнями безопасности.