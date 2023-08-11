11 августа 2023, 14:46
Два человека получили травмы в ДТП в Удмуртии
Авария с участием автомобиля «ВАЗ-2114» произошла накануне на 317-м километре участка федеральной трассы в Дебесском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по региону.
По данным ведомства, нетрезвый мужчина за рулем отечественного авто не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП машина перевернулась.
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Медики доставили в больницу водителя и 17-летнего пассажира. Оба юноши не были пристегнуты ремнями безопасности.
ДТП
Удмуртия
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