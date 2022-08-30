Два человека получили травмы в ДТП в Суздальском районе

Серьезное ДТП произошло в Суздальском районе на 268 километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Там столкнулись две легковушки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УМВД.

Водитель Skoda не уступил дорогу молодому человеку за рулем Lada во время поворота налево. В результате два автомобиля столкнулись. Водитель и пассажир отечественного автомобиля получили серьезные травмы. Их доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД организовали проверку случившегося.