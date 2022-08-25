facebook_pixel
    25 августа 2022, 15:54

    Два человека получили травмы в ДТП в Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге случилось ДТП с участием полицейской машины, передают «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

    Авария произошла на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Иномарка Kia врезалась в патрульное авто, которое ехало с включенными спецсигналами на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения два пассажира Kia получили травмы и попали в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.