Два человека получили травмы в ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге случилось ДТП с участием полицейской машины, передают «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Авария произошла на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Иномарка Kia врезалась в патрульное авто, которое ехало с включенными спецсигналами на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения два пассажира Kia получили травмы и попали в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.