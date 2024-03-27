27 марта 2024, 16:46
Два человека получили травмы в ДТП в Ижевске
Авария с участием трех автомобилей произошла накануне на перекрестке улиц 10 лет Октября и Автозаводской в Ижевске. Об этом сообщает сайт Izhlife со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по региону.
По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris, въезжая на перекресток, столкнулся с автомобилем Hyundai Accent, который поворачивал налево. После удара Hyundai Solaris отбросило на Daewoo Nexia.
Реклама
Медики доставили в больницу водителя Hyundai Solaris и 19-летнюю пассажирку Hyundai Accent. По факту случившегося проводится расследование.
ДТП
Удмуртия
Реклама
Реклама