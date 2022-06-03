Два человека получили травмы в ДТП с участием Lada Vesta и Mercedes в Волгограде

Серьезное ДТП произошло в Волгограде вечером 2 июня. Там столкнулись Lada Vesta и Mercedes. Об этом сообщили «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Пражской около восьми часов вечера. 70-летний водитель отказался уступать дорогу Mercedes С180, из-за чего и произошло столкновение. Один из автомобилей отлетел в сторону и врезался в столб. В результате оба водителя получили травмы. Пострадавших госпитализировали.