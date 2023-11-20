Эксклюзив 20 ноября 2023, 21:40 Два человека получили травмы в ДТП с такси на МКАД Источник «360»: пассажиры такси пострадали в массовой аварии на МКАД Freepik

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Массовое столкновение автомобилей произошло на 52-м километре МКАД. Травмы получили два человека, сообщил источник «360» в экстренных службах.

«Произошло ДТП с участием трех автомобилей, одно из них такси. Двух пассажиров такси осмотрели медики, пострадавших госпитализировали», — уточнил он.

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Участниками аварии, предположительно, стали автомобили Volkswagen Tiguan, Ford Focus и Chery. После ДТП разлива топлива не произошло. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть на МКАД две полосы из шести. Причины дорожного происшествия устанавливаются.

Накануне на 88-м километре Московской кольцевой автодороги столкнулись автомобиль такси и грузовик. Прибывшие на место медики осмотрели одного из пострадавших водителей.