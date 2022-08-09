09 августа 2022, 13:01
Два человека получили травмы в ДТП с квадроциклом в Самарской области
Квадроцикл врезался в остановку общественного транспорта в Самарской области. Два человека пострадали. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на соцсети.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением, в результате квадроцикл перевернулся от удара. Два человека получили травмы.
Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства происшествия. Самочувствие пострадавших пока неизвестно.