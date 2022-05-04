Два человека получили травмы в ДТП с кортежем президента Болгарии Радева

Автомобиль кортежа президента Болгарии Румена Радева попал в аварию. Два человека пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на самого президента.

По данным сайта kp.ru, ДТП случилось в городе Пловдив. Радев уточнил, что двое сотрудников Национальной службы охраны получили травмы.

Ранее сопровождавший кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна сбил 29-летнюю беременную женщину, когда она пыталась перебежать дорогу.