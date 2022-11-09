Два человека получили травмы в ДТП под Магаданом | 360°

09 ноября 2022, 12:11
Два человека получили травмы в ДТП под Магаданом
ДТП с участием трех автомобилей произошло во вторник, 8 ноября, на трассе «Колыма» под Магаданом. В результате случившегося пострадали два человека, сообщили «Известия».
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Mistral выехал на встречную полосу движения, столкнувшись с автомобилем Honda Element. Водитель Honda, в свою очередь, врезался в Toyota Prius, написал сайт novostivolgograda.ru.
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Среди пострадавших — водитель Nissan Mistral и водитель Honda Element.
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ДТП
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