Два человека получили травмы в ДТП под Магаданом | 360°

Происшествия 09 ноября 2022, 12:11 Два человека получили травмы в ДТП под Магаданом

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ДТП с участием трех автомобилей произошло во вторник, 8 ноября, на трассе «Колыма» под Магаданом. В результате случившегося пострадали два человека, сообщили «Известия».

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Mistral выехал на встречную полосу движения, столкнувшись с автомобилем Honda Element. Водитель Honda, в свою очередь, врезался в Toyota Prius, написал сайт novostivolgograda.ru.

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Среди пострадавших — водитель Nissan Mistral и водитель Honda Element.

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