Два человека получили травмы при запуске фейерверков в Сургуте

Трое взрослых и ребенок получили травмы во время запуска фейерверков, пока шли новогодние праздники.

Как сообщил muksun.fm со ссылкой на информацию начальника сургутского отдела управления МЧС России по ХМАО Александра Стрелова, из четверых пострадавших двое получили ожоги при запуске фейерверков, и двое — удар током от гирлянды.

Помимо этого, в Сургуте, пока шли новогодние праздники, восемь раз горели дачи и квартиры в домах. А перегрузки в электросетях восемь раз оставляли жителей без света.

Опасными были также ледовые городки и катки, где за время новогодних каникул травмы получили 45 человек, в том числе 31 несовершеннолетний.