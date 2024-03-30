Происшествия 30 марта 2024, 12:48 Два человека получили ранения при обстреле ВСУ брянского поселка Белая Березка Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка, пострадали двое РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате пострадали два человека, сообщил в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил глава региона.

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По данным Богомаза, из-за обстрела частичные повреждения получили два многоквартирных и несколько частных жилых домов, производственное помещение. Кроме того, в населенном пункте сейчас нарушено энергоснабжение.

На месте работают оперативные службы, заключил губернатор.

Ранее в субботу под обстрелом украинских боевиков оказалось село Гуево в Курской области. Глава региона Роман Старовойт уточнял, что пострадали четыре частных домовладения, заборы и хозпостройки. Владельцам имущества окажут содействие при восстановлении.