Происшествия 04 марта 2023, 11:34 Два человека получили ранения при атаке ВСУ на поселковую администрацию на окраине Донецка Мэр Донецка Кулемзин: дроны ВСУ атаковали администрацию Старомихайловки, есть пострадавшие РИА «Новости»

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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на здание администрации в поселке городского типа Старомихайловка, который находится на западной окраине Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Старомихайловке в здании поселковой администрации пострадали два человека», — уточнил он.

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Личности пострадавших уточняются, добавил Кулемзин. В здании администрации в результате атаки повреждено остекление.

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Мэр Донецка отметил, что в результате сброса БПЛА 3 марта в Кировском районе города загорелся резервуар для хранения газа на газовой заправочной станции. Пожар оперативно локализовали.

Ранее об атаке беспилотника также сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Подробности происшествия в Telegram-канале представительства не привели.