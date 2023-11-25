Происшествия 25 ноября 2023, 16:14 Два человека получили переломы в ДТП с автобусом и иномаркой под Калугой Глава администрации Калиничев: в ДТП под Калугой два человека получили переломы Николай Калиничев / Telegram

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Два взрослых пассажира попавшего в ДТП экскурсионного автобуса в Калужской области получили переломы, у детей — ссадины и ушибы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

«Всех попавших в ДТП привезли в Центральную районную больницу в Боровске, врачи их осмотрели и накормили. У двух взрослых зафиксировали переломы запястья и плеча, у детей — ссадины и ушибы. С пострадавшими работают сотрудники МЧС, медики и администрация района», — написал он.

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Калиничев отметил, что родители уже приехали за некоторыми школьниками, их отпустят домой после врачебного осмотра. Остальных доставят в Калугу.

ДТП в Калужской области произошло в субботу, 25 ноября, на трассе Малоярославец — Боровск. По предварительной информации, иномарка Renault Logan выехала на встречную полосу и врезалась в перевозивший детей экскурсионный автобус, после чего он съехал в кювет.

Погиб водитель легковушки, Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело.