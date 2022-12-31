Происшествия 31 декабря 2022, 00:00 Два человека погибло в массовом ДТП под Курском УМВД по Курской области: два человека погибли, три ранены при столкновении четырех машин РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два человека погибли, три пострадали в результате массового ДТП под Курском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данными, 30 декабря на 560-м километре автодороги Москва — Белгород столкнулись четыре машины. Автомобиль Audi, ехавший в сторону Курска, столкнулся с Kia и Chevrolet, которые двигались навстречу. После этого Audi врезался в грузовик Hyundai, который ехал в попутном направлении.

Реклама

«В результате ДТП два человека погибло и три получили ранения», — написали в ведомстве.

Реклама

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Другое смертельное ДТП произошло в этот же день в Кемеровской области. Водитель Kia Sorento выехал на встречную полосу во время обгона, после чего врезался сначала в грузовик Shacman, а потом в большегруз Hino Ranger. Погибли пятеро пассажиров кроссовера.