Происшествия 10 апреля 2023, 21:00 Два человека погибли во время пожара в Курортном районе Петербурга

Читать 360tv в

Пожар произошел в поселке Белоостров в составе Курортного района Санкт-Петербурга. На пепелище обнаружили тела двух человек. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на данные полиции.

Возгорание произошло в воскресенье, 9 апреля, в частном доме на улице Главной. На данный момент установить личности погибших не удалось, так как их тела сильно обгорели.

Реклама

Хозяйка дома, которая на данный момент проживает в Голландии, предположила, что погибшими могут быть ее знакомые — 76-летний мужчина и 72-летняя женщина.

Пенсионерка попросила их присматривать за жилищем в период ее отсутствия, уточнили «Невские новости».