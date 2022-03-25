Два человека погибли во время пожара в Южно-Сахалинске

Пожар случился в пятницу, 25 марта, в частном доме на улице Пролетарской, 19 в Южно-Сахалинске. В результате возгорания погиб 55-летний мужчина и 12-летняя девочка. Об этом написал «Ридус».

Сотрудники МЧС, а также сотрудники поисково-спасательного отряда Южно-Сахалинска, принимающие участие в спасении людей, обнаружили в доме тело мужчины. Девочка была передана медикам, однако по дороге в больницу скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются точные причины возгорания.