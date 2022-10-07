Два человека погибли во время пожара в доме в Тюменской области | 360°

Происшествия 07 октября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber Два человека погибли во время пожара в доме в Тюменской области

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В СНТ «Сосенка-81» Тюменской области по факту гибели двух человек во время пожара началась проверка. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на правохранителей.

Пожар случился утром в пятницу, 7 октября, в двухэтажном доме. В результате случившегося погибли 85-летняя женщина и 84-летний мужчина.

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Предварительной причиной полицейские называют нарушение правил установки печного оборудования и его эксплуатации.

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