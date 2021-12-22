Два человека погибли во время пожара в частном доме в Магадане

Произошел пожар в частном доме в Магадане. Погибли два человека. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на СУ Следственного комитета России по региону.

«При тушении пожара на месте происшествия обнаружены тела погибших мужчины и женщины», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что погибшие жили в доме. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все детали происшествия. По ее результатам примут процессуальное решение.