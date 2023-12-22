Происшествия 22 декабря 2023, 13:35 Два человека погибли во время ДТП с погрузчиком в Челябинске

Читать 360tv в

Смертельная авария, в которой погибли два человека, произошла утром 22 декабря на улице Чехова в Челябинске. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.

По предварительной информации, водитель погрузчика XMJ столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, срезав крышу у легковушки.

Реклама

В аварии погибли водитель и пассажир иномарки, второго пассажира госпитализировали. Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства случившегося.