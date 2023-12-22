22 декабря 2023, 13:35
Два человека погибли во время ДТП с погрузчиком в Челябинске
Смертельная авария, в которой погибли два человека, произошла утром 22 декабря на улице Чехова в Челябинске. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.
По предварительной информации, водитель погрузчика XMJ столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, срезав крышу у легковушки.
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В аварии погибли водитель и пассажир иномарки, второго пассажира госпитализировали. Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства случившегося.
ДТП
Челябинск
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