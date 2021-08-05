Два человека погибли в аварии в Ростовской области

Накануне в Ростовской области произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управления ГИБДД.

ДТП случилось около поселка Замчалово на автодороге Каменск — Гуково. 38-летний водитель мотоцикла потерял управление и врезался в ограждение на обочине. Он сильно ударился головой и умер. С ним ехала 30-летняя пассажирка без шлема. Она также скончалась на месте происшествия.