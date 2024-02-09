Происшествия 09 февраля 2024, 09:50 Два человека погибли в тройном ДТП с грузовиками на западе Москвы Госавтоинспекция Москвы: на 60-м км МКАД в массовом ДТП погибли два человека

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В Западном округе Москвы произошла массовая авария с участием грузовых машин. В результате погибли два человека, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, около полуночи на 60 километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги автомобиль Hyundai врезался в водителя, который вышел на проезжую часть после небольшой аварии. Затем иномарка влетела в машину «ГАЗ».

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От полученных травм 56-летний мужчина умер в карете скорой помощи на месте ДТП. Водитель Hyundai 33 лет скончался в больнице. Автоинспекторы начали административное расследование.

Столичный дептранс показал видео с моментом аварии. На кадрах видно, что универсал остановился посередине дороги с включенными аварийными огнями. Затем началась череда столкновений.

Накануне днем на въезде в район Строгино, напротив магазина «Леруа Мерлен», также столкнулись несколько автомобилей. О пострадавших информации не поступало.