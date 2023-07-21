Происшествия 21 июля 2023, 23:32 Два человека погибли в столкновении трех машин в Петербурге

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Серьезное ДТП произошло на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге — столкнулись сразу три автомобиля. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на 78.ru.

Авария случилась на 64-м километре. В КамАЗ на высокой скорости врезался Cadillac. После этого в иномарку влетел Hyundai.

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В результате два человека погибли на месте происшествия. Один из них являлся сотрудником ДПС. Еще трое человек получили травмы.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.