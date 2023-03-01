Происшествия 01 марта 2023, 22:36 Два человека погибли в столкновении легковушек на трассе Уфа — Оренбург

Читать 360tv в

Серьезная авария произошла на автодороге Уфа — Оренбург. Там столкнулись две легковушки. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на данные Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Башкирии.

Авария случилась на 217-м километре трассы 28 февраля. Житель Уфы за рулем Lada Priora столкнулся с Volkswagen Tiguan, ехавшим по встречной полосе. В результате погибли 35-летний водитель и 59-летний пассажир отечественной легковушки.

Реклама

Водитель второй машины получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение, написал сайт kp.ru.