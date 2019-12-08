Два человека погибли в сгоревшей бытовке в Ступине

Два человека погибли при пожаре, который вспыхнул в бытовке в подмосковном Ступине. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 09:52 воскресенья, 8 декабря. Загорелся бытовой вагончик в деревне Ловцово.

Как рассказали «360» в подмосковном МЧС, местные жители потушили пожар еще до прибытия пожарных подразделений. Тем не менее на место происшествия был направлен расчет спасателей и одна машина спецтехники.

Прибывшее на место пожара подразделение зафиксировало ликвидацию возгорания. В поврежденной огнем бытовке были обнаружены двое погибших. О причине их гибели официального сообщения пока не поступало. Как рассказали очевидцы, люди погибли при пожаре.

Источник фото: МЧС

Тем временем в Подмосковье разгорелся более масштабный пожар. В гостиничном комплексе «Ромашково» в Одинцовском городском округе Московской области произошло возгорание, огонь распространился на площади в 1050 квадратных метров. Спасатели сообщили о ликвидации открытого огня. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.