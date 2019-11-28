Два человека стали жертвами взрыва на пивоварне в Пятигорске

Рано утром 28 ноября на частной пивоварне в Пятигорске произошел взрыв, а затем начался пожар. По данным МЧС, два человека погибли.

«В 07:40 по московскому времени обнаружен второй погибший», — заявил «Интерфаксу» глава пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олег Дегтярев.

ЧП произошло в 06:40 в поселке Новый на территории частной пивоваренной компании ООО «БП «Сюрприз». Уточняется, что взрыв случился «при нарушении технологического процесса». После этого огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В результате произошедшего была частично разрушена хозяйственная постройка.

Представители Ставропольрегионгаза отметили, что пивоварня не получала разрешение на подключение к сетям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На месте работали 30 спасателей и десять единиц техники. Пожар удалось локализовать в 07:04, ликвидация горения произошла в 07:15. Правоохранители сейчас выясняют точную причину взрыва на пивоварне.