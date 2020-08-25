25 августа 2020, 17:18
Два человека погибли в результате столкновения тепловоза с дрезиной в Иркутской области
Тепловоз столкнулся с дрезиной на Кругобайкальской железной дороге в Иркутской области. Два человека погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.
По данным «Газеты.ru», предполагается, что в дрезине находились девять человек. Два человека погибли, еще один получил травмы.
«По данному факту проводится доследственная проверка», — пояснили в пресс-службе.