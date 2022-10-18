Два человека погибли в результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке | 360°

18 октября 2022, 15:24
Два человека погибли в результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке
Удар ВСУ по стадиону в Новой Каховке унес жизни двух человек
Два человека стали жертвами ракетного удара, который Вооруженные силы Украины нанесли сегодня днем по стадиону в Новой Каховке. Об этом информировали сотрудники пресс-службы администрации города в Telegram-канале.
Также они стало известно об одном пострадавшем — он получил осколочные ранения. Более подробной информации о его травмах и состоянии на данный момент нет.
Реклама
«В результате ракетного удара на стадионе „Энергия“ погибло два человека, один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу», — сообщили представители ведомства.
Реклама
Также власти региона сообщили о повреждении трансформаторной подстанции на попавшем под обстрел стадионе. По их словам, в результате прилета произошла утечка трансформаторного масла. Над устранением последствий аварии уже работает бригада Херсоноблэнерго.
«Это первый обстрел территории стадиона „Энергия“ за все время боевых действий», — подчеркнули в администрации Новой Каховки.
Ситуация в Херсоне
Херсон
Херсонская область
Реклама
Реклама