Два человека погибли в результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 15:24 Два человека погибли в результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке Удар ВСУ по стадиону в Новой Каховке унес жизни двух человек

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Два человека стали жертвами ракетного удара, который Вооруженные силы Украины нанесли сегодня днем по стадиону в Новой Каховке. Об этом информировали сотрудники пресс-службы администрации города в Telegram-канале.

Также они стало известно об одном пострадавшем — он получил осколочные ранения. Более подробной информации о его травмах и состоянии на данный момент нет.

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«В результате ракетного удара на стадионе „Энергия“ погибло два человека, один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу», — сообщили представители ведомства.

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Также власти региона сообщили о повреждении трансформаторной подстанции на попавшем под обстрел стадионе. По их словам, в результате прилета произошла утечка трансформаторного масла. Над устранением последствий аварии уже работает бригада Херсоноблэнерго.

«Это первый обстрел территории стадиона „Энергия“ за все время боевых действий», — подчеркнули в администрации Новой Каховки.