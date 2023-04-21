Происшествия 21 апреля 2023, 18:06 Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Кстово

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В Кстово в Нижегородской области в пожаре погибли два человека. Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Возгорание произошло в ночь с 20 на 21 апреля в жилом доме на улице Октябрьской. Сотрудники МЧС потушили огонь на площади 144 квадратных метра только утром 21 апреля.

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В ликвидации пожара принимал участие 21 человек и пять единиц техники. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать несоблюдение осторожности при курении.