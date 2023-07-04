Происшествия 04 июля 2023, 21:49 Два человека погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ Пушилин: два человека погибли и восемь ранены в результате обстрела ВСУ территории ДНР РИА «Новости»

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Два человека погибли в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Ранения разной степени тяжести в Донецке, Макеевке и Александровке получили восемь человек, в том числе девочка 2017 года рождения. Им оказывается вся необходимая помощь», — написал политик.

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Ударами повреждены три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, уточнил Пушилин.

На днях один человек погиб и один был ранен в результате обстрела украинскими военными города Токмак в Запорожской области. Для нанесения ударов применялась американская РСЗО HIMARS. Повреждены оказались пять домов.

Ранее ВСУ обстреляли ракетами общежитие инвалидов по слуху в Киевском районе Донецка. Там проживали дети и глухонемые люди, которые даже ничего не успели понять. В больницу увезли двоих раненых.