Происшествия 21 марта 2023, 15:44 Два человека погибли в результате неудачной поездки на снегоходе на Чукотке

Читать 360tv в

На Чукотке в результате неудачной поездки на снегоходе погибли 25-летний водитель и 31-летний пассажир. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на местное УМВД.

По информации ведомства, водитель снегохода в непогоду не смог рассчитать расстояние на мосту и столкнулся с пролетным строением. Выяснилось, что он не имел прав на управление транспортным средством.

Реклама

Ранее мужчине выносили предостережение за нарушение правил дорожного движения.

Реклама