Происшествия 16 февраля 2023, 10:19 Два человека погибли в результате крушения военного вертолета в Алабаме ABC: не менее двух человек погибли при крушении военного вертолета в штате Алабама Википедия

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Не менее двух человек погибли в результате крушения военного вертолета UH-60 Black Hawk в американском городе Хантсвилл (штате Алабама). Об этом официальный представитель местных властей сообщил телеканалу ABC.

Чиновник уточнил, что вертолет принадлежал Национальной гвардии штата Теннесси. Но в военной организации заявили, что не могут подтвердить, к какому подразделению была приписана винтокрылая машина.

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«Обсуждать возможные причины крушения преждевременно», — заявил телеканалу представитель Национальной гвардии Роберт Карвер.

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Он отметил, что, как и все аварии с военными самолетами, инцидент расследуют. Национальная гвардия оказывает поддержку правоохранительным органам и другим экстренным службам быстрого реагирования, которые работают на месте происшествия.

Крушение вертолета произошло около 15:00 по местному времени, он рухнул на трассу в районе Харвест, не задев проезжающие мимо гражданские машины.