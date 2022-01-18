Два человека погибли в результате ДТП в Удмуртии

Авария с участием легкового и грузового автомобиля случилась 17 января на 49 километре участка федеральной трассы около села Алнаши в Удмуртии. Об этом написал Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по региону.

По предварительным данным, 22-летний водитель Volkswagen Jetta, двигаясь в сторону Ижевска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania.

В результате аварии водитель Volkswagen Jetta и его пассажир погибли на месте. Есть ли другие пострадавшие, не сообщается. Правоохранители проводят расследование по факту случившегося.