Происшествия 14 ноября 2022, 14:22 Два человека погибли в результате ДТП в Приморье

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ДТП с участием Toyota Crown и Nissan Serena произошло на трассе Дальнегорск — Краснореченский в Приморском крае. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

Владелец Toyota Crown вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с Nissan Serena. В результате аварии погибли пассажир Toyota и водитель автомобиля Nissan.

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Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что у виновника аварии не было водительских прав.

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