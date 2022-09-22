Два человека погибли в результате ДТП в Башкирии | 360°

Происшествия 22 сентября 2022, 16:19 Поделиться Telegram

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Viber Два человека погибли в результате ДТП в Башкирии

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ДТП, в котором скончались два человека, произошло накануне в Куюргазинском районе Башкирии. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на главу ГИБДД республики Владимира Севастьянова.

На 250-м километре дороги Уфа-Оренбург столкнулись автомобили Hyundai Accent и встречный грузовик марки Scania. Водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

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Сейчас полиция устанавливает точные обстоятельства трагедии.

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