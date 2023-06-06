Происшествия 06 июня 2023, 16:04 Два человека погибли в результате аварии в Ленинградской области

Читать 360tv в

ДТП, в котором погибли два водителя, произошло накануне на участке трассы от Ворошилово в направлении к Светогорску в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и 47-му региону.

Водитель Niva Chery выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Opel Mokka, за рулем которого находилась женщина. Оба водителя скончалась на месте. Еще четырех человек, в том числе детей, доставили в больницу.

Реклама

Сейчас в причинах аварии разбирается полиция.