Два человека погибли в результате аварии в Краснодарском крае | 360°

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12 сентября 2022, 16:31

Два человека погибли в результате аварии в Краснодарском крае

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В Новокубанском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП с участием Nissan Almera. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кубани.

По данным ведомства, на шестом километре трассы «хутор Родниковский — поселок Южный» иномарка врезалась в дерево, в результате чего погибли два человека.

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Жертвами аварии стали 40-летний водитель и его 34-летний пассажир. В настоящий момент выясняются точные обстоятельства случившегося.

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