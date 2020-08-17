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    17 августа 2020, 19:53

    Два человека погибли в пожаре в Волгоградской области

    Редакция сайта 360°

    Под Волгоградом сгорел дом, в котором находились два человека. Проводится проверка.

    Как сообщается на портале «Новости Волгограда», 16 августа произошло возгорание в жилом доме, расположенном в хуторе Кругловка в Нехаевском районе области. В результате пожара погибли двое мужчин. По данным спасательной службы, сообщение о возгорании поступило в 14:09. На место происшествия были отправлены десять человек и четыре единицы техники.

    Причина пожара на данный момент не установлена.

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