Два человека погибли в пожаре в Волгоградской области

Под Волгоградом сгорел дом, в котором находились два человека. Проводится проверка.

Как сообщается на портале «Новости Волгограда», 16 августа произошло возгорание в жилом доме, расположенном в хуторе Кругловка в Нехаевском районе области. В результате пожара погибли двое мужчин. По данным спасательной службы, сообщение о возгорании поступило в 14:09. На место происшествия были отправлены десять человек и четыре единицы техники.

Причина пожара на данный момент не установлена.