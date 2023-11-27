Эксклюзив 27 ноября 2023, 18:26 Два человека погибли при пожаре в Новой Москве Мужчина и женщина выпали из окна квартиры при пожаре и погибли в Новой Москве

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В Новой Москве мужчина и женщина выпали из окна квартиры на 11-м этаже жилого дома, в котором начался пожар. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По данным источника, сначала из окна выпала женщина, а затем мужчина. Очевидцы сообщили, что упавшая на землю жительница многоэтажки еще подавала признаки жизни, однако прибывшие на место медики констатировали смерть обоих. О других пострадавших при пожаре не сообщалось.

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О возгорании в поселении Рязановское стало известно вечером 27 ноября. Пожар в жилом доме заметили очевидцы: из окон квартиры вырывался густой черный дым и огонь.

К настоящему моменту возгорание мебели в трехкомнатной квартире удалось ликвидировать на площади в 15 квадратных метров. О причинах пожара информации не поступало. На месте происшествия начали работать сотрудники экстренных городских служб. Часть жителей многоэтажного дома эвакуировалась самостоятельно до приезда спасателей.