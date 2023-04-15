Происшествия 15 апреля 2023, 02:01 Два человека погибли в пожаре на севере Москвы Прокуратура назвала короткое замыкание причиной пожара с 2 погибшими на севере Москвы

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Пожар произошел в квартире жилого дома на улице 2-й Квессиской в Москве. Прокуратура смогла установить вероятную причину происшествия, сообщила «Москва24» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Возгорание зафиксировали 14 апреля. В результате пожара два человека погибли.

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Причиной пожара стало короткое замыкание бытового электроприбора на кухне. В ближайшее время специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу.