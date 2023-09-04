Происшествия 04 сентября 2023, 18:14 Два человека погибли в пьяном ДТП в Нижегородской области

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Пьяное ДТП произошло в Нижегородской области. В аварии погибли два человека. Об этом сообщил «Царьград».

Пьяный водитель за рулем Nissan ночью на большой скорости вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом, в котором не было пассажиров.

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В результате столкновения погибли двое пассажиров иномарки — 30-летний мужчина и 49-летняя женщина. Водитель и еще один пассажир получили травмы. Их доставили в больницу. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.