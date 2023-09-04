04 сентября 2023, 18:14
Два человека погибли в пьяном ДТП в Нижегородской области
Пьяное ДТП произошло в Нижегородской области. В аварии погибли два человека. Об этом сообщил «Царьград».
Пьяный водитель за рулем Nissan ночью на большой скорости вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом, в котором не было пассажиров.
Реклама
В результате столкновения погибли двое пассажиров иномарки — 30-летний мужчина и 49-летняя женщина. Водитель и еще один пассажир получили травмы. Их доставили в больницу. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.
ДТП
Реклама
Реклама