Происшествия 02 декабря 2023, 03:03 Два человека погибли в огненном ДТП на Киевском шоссе в Москве «112»: в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве погибли два человека РИА «Новости»

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На 34-м километре Киевского шоссе в Москве произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека. В ДТП столкнулись два эвакуатора, машина ДПС, легковушка и грузовик, сообщил Telegram-канал «112».

В результате столкновения легковой автомобиль загорелся, еще одна машина от удара перевернулась. По данным Telegram-канала, возгорание на данный момент ликвидировали.

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Движение в сторону области перекрыто, сообщил дептранс Москвы. Позже транспортный поток пустили по левой полосе. На месте происшествия работают оперативные службы. Водителям рекомендовали объезжать этот участок шоссе.

В Западном округе Москвы в Можайском районе на улице Кулибина произошло ДТП с участием общественного транспорта и трактора. Авария случилась утром 1 декабря, автобус получил сильные повреждения. Пострадали два человека.