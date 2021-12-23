Два человека погибли в огне в Татарстане

В Татарстане загорелся частный бревенчатый дом. Находившиеся в нем мужчина и женщина погибли.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на информацию ГУ МЧС по региону, пожар произошел в городе Мензелинске на улице Некрасова. О возгорании стало известно в четвертом часу ночи. К этому времени полыхал уже весь дом.

Полчаса понадобилось пожарным, чтобы погасить открытое пламя. Пожар тушил 21 человек с помощью семи спецмашин. На пепелище нашли тела мужчины и женщины.