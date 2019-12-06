Два человека погибли в огне в Ленобласти

По данным издания, сгорел деревянный сарай, который находился на Северной улице. Площадь возгорания составила 15 «квадратов». Пожарники оперативно справились с пламенем. После тушения они нашли под обломками два тела. По предварительной информации, они принадлежат мужчине и женщине без определенного места жительства. Правоохранители устанавливают их личности. Обстоятельства произошедшего выясняются.