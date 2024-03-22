Происшествия 22 марта 2024, 15:15 Два человека погибли в ночной аварии в Петербурге

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Смертельная авария произошла ночью 22 марта в районе Пискаревского проспекта в Петербурге. Об этом сообщила Neva.Today, ссылаясь на ГУ МВД России по городу.

На 36-м километре внешнего кольца КАД столкнулись автомобили Chevrolet и «Газель». Отечественный автомобиль потерял колесо, а иномарку отбросило на барьерное ограждение. Два пассажира Chevrolet погибли на месте.

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На месте ЧП работали правоохранители и скорая помощь. Сейчас по факту аварии проводится проверка.