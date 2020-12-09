Два человека погибли в массовом ДТП в Ставропольском крае

В массовой аварии на Ставропольском крае, где столкнулись грузовик и легковые автомобили, погибли два человека и еще шестеро получили травмы.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное управление МЧС, авария произошла в понедельник вечером на трассе, которая проходит по Кочубеевскому району Ставрополья. При столкновении трех легковых машин и фуры погибли два человека и еще шестеро получили различные травмы. Их доставили в Центральную горбольницу Невинномысска.

Сейчас устанавливаются причины аварии, которая привела к смерти людей.